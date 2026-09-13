رئيس وزراء فلسطين يثمن الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 08:29 مساءً - استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد في مكتبه برام الله ، السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع مصطفى السفير المصري على آخر المستجدات والتطورات الميدانية، إضافة لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة استمرار حرب الإبادة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسّع الاستعماري في الضفة الغربية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل احتجاز أموال المقاصة ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.

العلاقات المصرية الفلسطينية

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، والحرص على تعزيزها وتطوير التعاون في مختلف المجالات، مثمناً الدور المصري قيادة وحكومة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتمنى مصطفى للسفير المصري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، بما يعزز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامه.

من جانبه، أكد السفير المصري مواصلة بلاده دعم القضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ودعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.