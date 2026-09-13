الرئيس السيسي يشارك في الصورة الجماعية الرسمية لقمة بريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الصورة الجماعية الرسمية لقادة ورؤساء حكومات الدول المشاركين في قمة تجمع بريكس، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتأتي مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات القمة التي تجمع قادة الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع بريكس، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتعاون الدولي ومستقبل الاقتصاد والتنمية.

كما شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة المفتوحة وغداء العمل لقادة الدول الأعضاء والدول الشريكة، والتي انعقدت تحت عنوان: «الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: صياغة مستقبل النمو العالمي الشامل».

وتتناول أعمال القمة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع، ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في صياغة مستقبل أكثر شمولًا للنمو العالمي.