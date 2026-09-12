الزمالك يؤجل تجديد عقد أحمد فتوح.. واللاعب يشترط مستحقاته وترضية مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 06:33 مساءً - يترقب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ورغبة النادي فى الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد فتوح يرحب بالاستمرار وتجديد عقده مع الفريق، إلا أن اللاعب يرغب فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي قبل الدخول فى مفاوضات نهائية بشأن العقد الجديد.

أحمد فتوح يضع شرطه للتجديد مع الزمالك.. مستحقات وترضية مالية

وأوضح المصدر أن فتوح يترقب أيضًا الحصول على ترضية مالية ضمن الاتفاق الجديد، خاصة فى ظل رغبته فى تأمين موقفه المالي قبل توقيع عقد جديد مع الزمالك.

وفى المقابل، قرر مسئولو الزمالك تأجيل فتح ملف تجديد عقد فتوح خلال الفترة الحالية، فى ظل ترتيب أولويات النادي، وعلى رأسها توفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، والعمل على إنهاء الأزمات المالية التي تواجه النادي.

ويرى مسئولو الزمالك أن حسم ملف المستحقات المالية يأتي فى مقدمة الأولويات خلال المرحلة الحالية، على أن يتم بعدها فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين، ومن بينهم أحمد فتوح، والدخول فى مفاوضات حول التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال عدم التوصل لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد.