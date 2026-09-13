طرق طبيعية لتنشيط جسمك ودماغك صباحاً

لماذا نستيقظ أحياناً ونحن ما زلنا متعبين؟ ليس من الطبيعي أن نشعر بكامل طاقتنا في اللحظة نفسها التي نفتح فيها أعيننا. هناك ما يُعرف بإسم خمول النوم Sleep Inertia ، وهي الفترة الانتقالية بعد الاستيقاظ التي قد نشعر خلالها بالنعاس أو بطء التفكير والتركيز. ولذلك قد تحتاج أجسامنا وأدمغتنا إلى بعض الوقت للانتقال فعلياً من حالة النوم إلى اليقظة.

لكن إذا كنتِ تستيقظين كل صباح وأنتِ منهكة رغم حصولكِ على ساعات نوم كافية، فلا تجعلي القهوة دائماً الحل الأول. من المفيد النظر إلى جودة النوم، توقيته، مستوى التوتر ونمط الحياة بشكل عام.

ماذا نفعل صباحاً لزيادة النشاط؟

- افتحي الستائر قبل أن تفتحي هاتفكِ؛ فالضوء هو أحد أهم الإشارات التي يستخدمها الجسم لتنظيم ساعته البيولوجية.

- حرّكي جسمكِ، ولا يشترط أن تذهبي إلى النادي، فيمكن أن تبدئي بخمس أو عشر دقائق من الحركة البسيطة فقط.

- لا تنسي شرب الماء.

- عندما تتناولين الفطور، اجعليه يحتوي على مصدر للبروتين مع كربوهيدرات وألياف ودهون صحية بحسب احتياجاتكِ.

- لا تبدئي يومكِ بعشر مهام في الوقت نفسهحتى لا تعرضي نفسك للإرهاق النفسي والجسدي.

- التنفس المنتظم؛ فقط خذي شهيقاً بهدوء، ثم زفيراً ببطء، وكرّري ذلك لبضع دقائق. الهدف هنا ليس أن يعطيكِ التنفس "دفعة طاقة" مثل الكافيين، بل أن يساعدكِ على بدء يومكِ في حالة أكثر هدوءاً وتركيزاً.

- الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة يساعد في دعم النوم واليقظة خلال اليوم.