حضور مرتفع للطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد بالمدارس.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - شهدت المدارس الرسمية والخاصة والتى انطلق بها العام الدراسى الجديد اليوم السبت ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب، وبدأت المدارس بفقرة ترحيب بالطلاب فى أول يوم دراسى بالعام الجديد.

وشهدت المدارس خلال الفترة الماضية أعمالًا متنوعة، شملت تجهيز الفصول وترتيب المقاعد، وتنظيم المساحات التعليمية، واستكمال الوسائل والأدوات اللازمة، ورفع مستوى النظافة، ومراجعة المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية، كما امتدت أعمال المتابعة إلى مراجعة الكهرباء والإضاءة، ودورات المياه، وخزانات المياه، والنوافذ والأبواب والأثاث المدرسي، واشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلاب والعاملين.

زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد من 174 إلى 183 يومًا، مشددًا على أن القرارات التعليمية تستهدف مصلحة الطلاب وتحسين جودة تعلمهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال الجلسة النقاشية حول تطوير التعليم، أن الحد الأدنى المشار إليه لأيام الدراسة وفق المعايير الدولية يبلغ نحو 180 يومًا، ولذلك عملت الوزارة على زيادة أيام التمدرس وإعادة الطلاب إلى المدارس مبكرًا.