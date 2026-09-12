رئيس وزراء الهند بقمة البريكس: إصلاح مجلس الأمن الدولى لا يحتمل التأخير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 02:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الهندي، خلال كلمته أمام قمة تجمع البريكس، إن إصلاح مجلس الأمن الدولي يمثل إحدى القضايا الأساسية التي يجب التحرك بشأنها دون تأخير، داعيًا إلى وضع إطار زمني واضح ومحدد للتغييرات المطلوبة.

وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تتناول القضايا المتعلقة بالتمثيل وقوة التصويت وغيرها من الملفات المرتبطة بعمل المؤسسات الدولية، بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والعالمي الحالي، ويضمن أن يكون لكل دولة صوت مسموع.

«بريكس» لا يستهدف أحدًا

وأكد رئيس الوزراء الهندي أن تجمع البريكس لا يتحرك ضد أي دولة أو طرف، قائلًا: «نحن لسنا ضد أي أحد، بل نسعى إلى رفع الجميع معنا»، مشددًا على ضرورة جعل وحدة دول البريكس أكثر قوة واستقلالًا.

وأشار إلى أهمية أن يبدأ التجمع العمل على أجندة تمتد للعشرين عامًا المقبلة، إلى جانب تطوير أنظمة خاصة تضمن استمرارية العمل والتعاون بين الدول الأعضاء رغم التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

نظام رقمي لتعزيز التعاون بين دول البريكس

واقترح تعزيز آليات الاستمرارية في عمل التجمع من خلال «الترويكا»، إلى جانب العمل على إنشاء نظام رقمي يساعد دول البريكس على التعاون والعمل المشترك بصورة أكثر فاعلية.

وأوضح أن تعزيز قوة مجموعة البريكس يجب أن يتزامن مع العمل على معالجة المشكلات والتحديات العالمية، مؤكدًا ضرورة تقدير جهود جميع الدول في بناء مستقبل الإنسانية وإتاحة الفرصة أمام كل بلد ليكون صوته مسموعًا.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة العالمية

وشدد رئيس الوزراء الهندي على أهمية تعزيز التعاون والمشاركة الفعلية بين الدول في القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تحركًا جماعيًا واستجابة مشتركة للتحديات الراهنة.

وأشار إلى وجود تحديات تتعلق بالتجارة العالمية وضعف الدعم والاستجابة لبعض المشكلات القائمة، داعيًا إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والاتصالات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الصحية والاستجابة السريعة خلال أوقات الطوارئ والكوارث.

مشاركة متساوية في التكنولوجيا والفضاء

وأكد أهمية تطبيق مبدأ المشاركة المتساوية في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا السيبرانية والفضاء وغيرها من القطاعات التي ستشكل مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن دول البريكس يمكنها من خلال التعاون والعمل المشترك التأثير بصورة أكبر في معالجة المشكلات العالمية، داعيًا إلى العمل على مجموعة من المقترحات العملية لمواجهة هذه التحديات وطرحها خلال الاجتماع المقبل.

رئيس وزراء الهند: سنحول الجنوب العالمي من مستمع إلى فاعل

وقال رئيس الوزراء الهندي إن التحركات المقبلة تستهدف تغيير موقع الجنوب العالمي على الساحة الدولية، مؤكدًا: «سنحول الجنوب العالمي من مستمع إلى فاعل على الساحة العالمية».

وأشار إلى أن ذلك يتطلب خطوات عملية ومشروعات وتعاونًا مستمرًا، مؤكدًا استعداد الهند للقيام بدور قيادي في هذا المسار، والعمل على بناء أسس صحيحة تضمن استمرارية المشروعات والتعاون بين الدول.