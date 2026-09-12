الداخلية تعلن تفاصيل القبض على السيدة المتهمة بالتعدي على فرد أمن بكمبوند خاص في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والركل على أحد أفراد الأمن الإدارى بأحد الأندية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لشرطة النجدة بالجيزة بوجود تعدى أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبالإنتقال تم التقابل مع (فرد أمن إدارى بأحد الأندية بدائرة القسم) وبسؤاله أقر أنه حال تواجده بمحل عمله حضرت إليه السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وطلبت منه دخول النادى ، ولدى إفهامها أن البوابة مخصصة لدخول الأعضاء فقط ، قامت بالتعدى عليه بالسب والركل مما تسبب فى إصابته بكدمة بالقدم.

أمكن تحديد وضبط (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وإتهمت فرد الأمن الإدارى بالتعدى عليها بالسب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة .. وعرضها على النيابة العامة.