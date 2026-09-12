انطلاق القمة الثانية عشرة لتجمع البريكس بمشاركة الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 02:25 مساءً - انطلقت أعمال القمة الثانية عشرة لتجمع البريكس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة في إطار عضوية مصر بتجمع البريكس، وما تشهده اجتماعاته من مباحثات ولقاءات بين قادة الدول المشاركة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال القمة



وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة ضمن تحركات مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع دول تجمع البريكس، ودعم العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء.