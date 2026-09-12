إشبيلية يتجاوز عقبة فالنسيا
تجاوز إشبيلية عقبة ضيفه فالنسيا بتغلّبه عليه بهدف نظيف الجمعة في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل خوان إغلسياس هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 81، ليتكبد فالنسيا خسارته الثالثة تواليا والرابعة في "الليغا" هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.
في المقابل، حقق فريق إشبيلية فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا خلف ديبورتيفو ألافيس الثاني والذي سيحل ضيفا على راسينغ سانتاندير اليوم السبت، وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي سيلعب مع مضيفه ليفانتي غدً الأحد.
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