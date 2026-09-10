محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2027/2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - - المحافظ: تجهيز المدارس ورفع جاهزيتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة

- تكليف رؤساء الأحياء والمراكز ومديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لرصد أي مشكلات والتعامل الفوري معها

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتهاء المحافظة من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد 2027/2026 وذلك من خلال توفير مختلف الإمكانات والاحتياجات اللازمة للطلاب وهيئات التدريس بما يشمل أعمال الصيانة والتطوير بالمنشآت التعليمية، ورفع كفاءة المدارس، وتهيئة البيئة المحيطة بها؛ لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان ميدانية للمرور على جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان والتأكد من سلامة المباني والأسوار وتغطية البالوعات وصلاحية الزجاج والنوافذ وتأمين الأسلاك الكهربائية وتوفير طفايات الحريق، والانتهاء من غسل وتنظيف خزانات المياه إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والدورية.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أهمية تحقيق الانضباط داخل المدارس والالتزام بالحضور اليومي للطلاب مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع قيادات مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام الدراسة بجميع المراحل التعليمية وضمان حسن سير العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة أي مظاهر قد تعوق الحركة أو تؤثر على سلامة الطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بتنفيذ جولات ميدانية يومية خلال اليوم الدراسي لرصد أي ملاحظات أو مشكلات قد تواجه المدارس، وسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى طلاب وطالبات المحافظة دعاهم فيها إلى الاجتهاد والالتزام بالحضور والمثابرة في تحصيل العلم مؤكدًا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن.