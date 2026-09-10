«التعليم» تكشف عدد حصص مادة البرمجة بالعام الدراسى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، وتمكين الطلاب من المهارات الرقمية الحديثة، ومواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي، يتم الالتزام بتطبيق منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي اعتبارا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، وفقا للقواعد التالية :

-عدد الحصص الأسبوعية: تخصيص 2 حصة أسبوعيا لتدريس المنهج.

-الخطة الزمنية للتنفيذ: تخصيص خصة واحدة إضافية تنفذ مباشرة بعد نهاية اليوم الدراسي

-المتابعة والتقييم: الالتزام بتسجيل حضور الطلاب وتقييم اداءهم المهاري والمعرفي وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ويتم اتخاذ اللازم نخو إدراج المادة ضمن الجداول المدرسية ، وتوفير التجخيزات اللازمة بمعامل الحاسب الآلي وإعادة توزيع جدول المدرسين المعيين للتنفيذ بدقة.