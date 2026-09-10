وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عدداً من قادة الوفود العسكرية المشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جى كابومبو مواديامفيتا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحمد معلم فقى وزير الدفاع الصومالى، كما التقى الدكتور ريمو سيمون نيانساهو وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية، ورامو كلود ايتات سيفيل وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدامى لجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظرائه من البلدين، حيث تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بمختلف المجالات العسكرية. كما التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمى رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع مملكة البحرين، وتناولت اللقاءات بحث دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاءات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات المعرض، قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة للاطمئنان على كافة الإجراءات التنظيمية. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

وفى سياق متصل نظمت القوات الجوية المنتدى العلمى الثانى بعنوان «مستقبل تكنولوجيا الطيران والفضاء» بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلى كبرى الشركات العالمية فى مجال صناعة تكنولوجيا الطيران والفضاء.

وتضمنت فعاليات المنتدى عقد عدد من الجلسات النقاشية التى تناولت مستقبل تكنولوجيا الطيران والفضاء، فضلاً عن استعراض آخر التطورات فى مجال الذكاء الإصطناعى والأنظمة ذاتية التشغيل والفرص والتحديات التى تشهدها قطاعات الطيران والدفاع والفضاء فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال فعاليات المعرض نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لضيوف مصر من الدول الشقيقة والصديقة ولكافة المشاركين فى المعرض، مؤكداً حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى كافة المجالات، وأن المعرض يعد فرصة واعدة لتواصل الشعوب والتعرف على كل ماهو جديد فى علوم الطيران والفضاء.