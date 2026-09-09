وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وآخر مستجدات عدد من المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:38 مساءً - تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة، وأعمال رفع كفاءة الأحياء السكنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات، ونتائج أعمال المتابعة والتواصل مع المواطنين بالعاصمة الجديدة.

وتضمن التقرير نتائج متابعة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمعدلات الإنجاز بمختلف مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وأعمال التنفيذ الجارية وخطط استكمال المراحل المتبقية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جهاز العاصمة الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكافة الجهات والشركات العاملة بالمشروع، مع سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على البرنامج الزمني للتنفيذ.





وتُنفذ المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تصميمية تبلغ نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف توفير كميات من المياه المعالجة وإعادة استخدامها في أغراض ري المسطحات الخضراء داخل نطاق العاصمة الجديدة والمدن المجاورة، بما يدعم توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتوسع في تطبيق حلول الإدارة المستدامة للمياه.

وتعتمد المحطة على منظومة للمعالجة الثلاثية المتقدمة، بما يضمن إنتاج مياه معالجة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، ويسمح بإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ويعزز منظومة البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الجديدة، ويدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية.





كما تضمن التقرير آخر مستجدات أعمال الزراعة بمختلف الطرق والمحاور الداخلية والأحياء السكنية، في إطار خطة الجهاز للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة، وتحسين جودة الحياة للسكان والمترددين عليها.

وتشمل أعمال الزراعة تنفيذ برامج متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار والنباتات والزهور، إلى جانب تهذيب وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الزراعات القائمة، بما يسهم في تعزيز المظهر الجمالي للمناطق المختلفة وإضفاء طابع حضاري مميز على المدينة.

كما تشمل الأعمال تطوير وتنسيق الجزر الوسطى والمناطق الجانبية للطرق والمحاور الداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بالمناطق المحيطة بالعمارات والمناطق السكنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية، ومداخل الأحياء، والطرق الرئيسية والداخلية، بما يحقق التكامل بين أعمال تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الموقع العام.





وفي سياق متصل، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمجاورات D2 وD3 وD7 بالحي السكني الثالث R3، وذلك في إطار الاستعداد لتسليمها، والوقوف على معدلات التنفيذ لمختلف الأعمال، والتأكد من انتهاء جميع العناصر المطلوبة وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي إطار المتابعة الميدانية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة، اطلعت وزيرة الإسكان على الأعمال الجارية بمنطقة Z-09 بالحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ المختلفة.

ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم السماح بوجود أي تأخير في معدلات الإنجاز، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المقررة.

وتضمن التقرير أيضًا نتائج اجتماع رئيس جهاز العاصمة الجديدة مع سكان وممثلي سكان الحي السكني الثالث R3، بمناطق D1 وD2 وD7 وD8، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان بالتواصل المستمر مع السكان، ومناقشة مختلف الملفات الخدمية، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عملية وسريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة داخل الحي السكني الثالث، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها إنشاء سور للحي السكني الثالث، واستكمال تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، إلى جانب التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق والمحال والأنشطة التجارية داخل الحي، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق السكان وتحقيق الانضباط.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين منظومة المواصلات، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتيسير حركة التنقل داخل الحي والمناطق المحيطة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الخدمية، من بينها استكمال مكتب الصحة والحضانات والمركز الطبي، بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية للسكان داخل الحي، وتلبية احتياجات الأسر المقيمة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للخدمات الأساسية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام المتابعة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستمرار المتابعة الدقيقة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز بها، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها.

وشددت الوزيرة على أن العاصمة الجديدة تمثل أحد نماذج المدن العمرانية الحديثة التي تستهدف الدولة من خلالها تقديم مستوى متطور من الخدمات وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، مؤكدة استمرار الوزارة في متابعة مختلف المشروعات والملفات الخدمية، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، بما يواكب حجم التنمية العمرانية التي تشهدها العاصمة الجديدة.