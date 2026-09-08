رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع شركة «بيرنا» المكسيكية آفاق الاستثمار والتعاون الدوائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً مكسيكياً، برئاسة السيد هيكتور أورتيجا نييتو، القائم بأعمال سفير المكسيك بالقاهرة، وبحضور الدكتور محمود حمدي، رجل أعمال مصري – مكسيكي، والسيد فرانسيسكو خافيير، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرنا» المكسيكية؛ لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصري، واستكشاف مجالات التعاون والشراكة مع شركات الأدوية المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي جهود هيئة الدواء المصرية في دعم الاستثمار بالقطاع الدوائي، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة للاستثمارات، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع، في ضوء ما يتمتع به قطاع الدواء من قدرات إنتاجية وخبرات متراكمة، بما يدعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة الدوائية وتعزيز الإنتاج المحلي.

ومن جانبها، استعرضت شركة «بيرنا» خططها ورؤيتها المستقبلية للاستثمار والتوسع في مصر، واهتمامها بتعزيز حضورها في السوق المصري من خلال التعاون مع شركات الأدوية المحلية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بالقطاع الدوائي المصري، بما يسهم في إقامة شراكات مستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

كما تناولت المباحثات فرص إقامة شراكات بين شركة «بيرنا» وعدد من شركات الأدوية المصرية، بما يدعم تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ويفتح المجال أمام التعاون في مجالات التصنيع والاستثمار الدوائي، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها السوق المصري للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والإفريقية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المتطلبات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بدخول السوق المصرية، وآليات تسجيل وتداول المستحضرات الدوائية، إلى جانب الاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في توضيح الإجراءات أمام الشركة ودعم خطواتها المستقبلية نحو الاستثمار والتوسع في السوق المصري.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، والعمل على بلورة مجالات التعاون المقترحة إلى خطوات عملية، بما يدعم خطط شركة «بيرنا» للاستثمار والتوسع في مصر، ويعزز فرص الشراكة مع شركات الأدوية المصرية، ويسهم في دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الدواء المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات والشركات الدوائية العالمية، بما يدعم جذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع الدوائي، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تطوير قطاع الدواء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.