بعد إدعاءات الإرهابية.. الداخلية: وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا بعد معانة مع المرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 07:37 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا يعانى من حالة مرضية بالقلب نتيجة التنكيل به وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالوادى الجديد العام الماضى.

بالفحص تبين أن النزيل المذكور محبوس بقرار قضائى على ذمة إحالته للمحاكمة بإحدى قضايا "الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية" ، وله تاريخ مرضى لمعاناته من داء السكرى وضعف بعضلة القلب وإرتفاع بضغط الدم، ويتلقى الرعاية الطبية المتكاملة أسوةً بقرنائه من النزلاء ، وقد تم نقله العام الماضى من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالوادى الجديد إلى مركز إصلاح وتأهيل بالمنيا مراعاةً لأهليته المقيمين بمحافظة بنى سويف فى إطار السياسة العقابية الحديثة التى تراعى البعد الإنسانى للنزلاء وأسرهم، وأن زيارات أهليته له بمحبسه تتم بشكل منتظم آخرها بتاريخ 11 أغسطس المنقضى.. ويأتى ذلك فى إطار دأب الجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج على إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأى العام.