مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، المقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها عدداً من منتجاتها في مجال الصناعات الجوية، في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات الدفاعية، بما يلبي احتياجات القوات الجوية المصرية والدول الشقيقة والصديقة بمنتجات متطورة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وذلك انطلاقًا من ريادة الهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية.

كما تستعرض الهيئة خبراتها في مجال عمرة الطائرات ومحركاتها، إلى جانب قدراتها التصنيعية المتطورة وكفاءاتها البشرية المدربة، واعتمادها على آليات الثورة الصناعية الرابعة في تطوير منتجاتها وتصنيعها.

وتشارك في المعرض مصانع وشركات الهيئة العاملة في مجال الصناعات الجوية، بينها مصنع الطائرات، ومصنع المحركات، ومصنع حلوان للصناعات المتطورة، ومصنع صقر للصناعات المتطورة، والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية.

وتشهد مشاركة الهيئة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب عقد مباحثات مع كبرى الشركات العالمية وخبراء صناعة الطيران، بهدف تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وبحث فرص استثمارية جديدة، وفتح منافذ للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.