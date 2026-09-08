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ضبط مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص بالدقهلية وبحوزته (10) أطنان مواد خام و(50) ألف عبوة مخالفة

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ضبط مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص بالدقهلية وبحوزته (10) أطنان مواد خام و(50) ألف عبوة مخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع لتعبئة الأدوية البيطرية بدون ترخيص، كائن بمحافظة الدقهلية، وذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري.

وعُثر بداخل المصنع على (10) أطنان من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية البيطرية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، و(50) ألف عبوة أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام الحيواني، وخط إنتاج، و(10000) عبوة فارغة من مستلزمات التعبئة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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