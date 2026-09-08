ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالجيزة وبحوزته أكثر من (77) ألف نسخة كتاب وأغلفة مخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة غير مرخصة، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بطباعة وبيع العديد من الأغلفة والكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسؤول عنها، وبحوزته أكثر من (77) ألف نسخة كتاب دراسي خارجي وأغلفة كتب، دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.