محافظة الجيزة: تطعيم (1.9) مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال أكتوبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - تعلن محافظة الجيزة انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع بداية العام الدراسي (2026/2027)، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل ولمدة (3) أسابيع.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر (9) أشهر وحتى (10) سنوات، بإجمالي مستهدف بمحافظة الجيزة يبلغ نحو (1,946,502) طفل، من خلال (1300) فريق تطعيم تم تجهيزها للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية، واستدامة الإنجازات التي حققتها مصر في السيطرة على الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وفي مقدمتها الحصبة والحصبة الألمانية.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدير مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية بتقديم أوجه الدعم الكامل لفرق التطعيم، والتنسيق مع الإدارات الصحية وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وتحقيق المستهدف منها.

وتهيب محافظة الجيزة بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع فرق التطعيم والحرص على حصول جميع الأطفال المستهدفين على اللقاح، حفاظًا على صحتهم ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز المناعة المجتمعية وترسيخ منظومة الأمن الصحي، بما يضمن استمرار الوقاية من الأمراض المستهدفة.