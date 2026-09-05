جنوى يسقط على ملعبه أمام كومو

جنوى يسقط على ملعبه أمام كوموتصدر فريق كومو الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه جنوى إلى فوز كبير بنتيجة 4-1 الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة

وتقدم جنوى بهدف في الدقيقة 19 عبر لاعبه ميلوتين أوسمايتش، لكن كومو رد سريعا في الدقيقة 25 بهدف التعادل عن طريق مارتين باتورينا، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 30 بواسطة أليكس فايي إلى أساني دياو.

وعزز نيكو باز تقدم كومو بالهدف الثالث في الدقيقة 41، قبل أن يختتم أساني دياو الأهداف في الدقيقة 78، محرزا هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.

وبهذا الفوز، واصل كومو الذي أنهى المسابقة الموسم الماضي في المركز الرابع 71 نقطة، تحت قيادة تحت قيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس، انطلاقته القوية هذا الموسم، ورفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب العام مؤقتا انتظارا لنتائج بقية مباريات الجولة، فيما مني جنوى بهزيمه الثالثة تواليا وبقي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بلا نقاط.