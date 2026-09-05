عودة المياه لمناطق الهرم وفيصل بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 11:13 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 200 مم، والمتعارض مع الأعمال التنفيذية لمحطة مترو المطبعة بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق (المرحلة الأولى).

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المناطق المتأثرة.

تنفيذ أعمال تحويل مسار أحد خطوط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار أحد خطوط مياه الشرب المتعارضة مع الأعمال التنفيذية لمشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه تشمل: بركة الرمل، والأندلس، والمحولات ومتفرعاته بين الهرم وترسا، وعز الدين عمر ومتفرعاته بين الهرم وترسا، والعمدة ومتفرعاته، ومنطقة الكوم الأخضر القديمة بين الهرم وترسا، والمريوطية يسارًا من الهرم حتى ترسا.

تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 200 مم المتعارض مع الأعمال التنفيذية لمحطة مترو المطبعة

وأشارت الشركة، إلى أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 200 مم، والمتعارض مع الأعمال التنفيذية لمحطة مترو المطبعة بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق "المرحلة الأولى".

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مع إتاحة طلب سيارات المياه من خلال الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين بصورة فورية.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.