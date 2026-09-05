حل مشكلة شخص تضرر من عدم تمكنه من إستخراج الرقم القومى لوجود بلاغ بوفاته بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 06:05 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من عدم تمكنه من إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به لوجود بلاغ بوفاته بالمنوفية.

بالفحص أمكن التوصل للشاكى، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، وبسؤاله أفاد بمضمون شكواه، وتبين وجود واقعتى ميلاد مسجلتين ببياناته بنطاق دائرتى مركز شرطة "كوم حمادة ،والسادات"، وقيام والده عام 2003 بالتوجه لمكتب الصحة بدائرة مركز كوم حمادة، وأبلغ عن واقعة وفاة بإسم نجله لإلغاء قيد الميلاد المكرر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وفحص موقفه، وتم التواصل معه وإفهامه بطبيعة الموقف وتسليمه بطاقة الرقم القومى الجديدة الخاصة به.