تحت رعاية رئيس الجمهورية.. مكتبة الإسكندرية تواصل اجتماعاتها التحضيرية لعقد "مؤتمر الهوية"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - مؤتمر صحفي خلال أيام لإعلان تفاصيل المؤتمر والجهات المشاركة

عقدت اللجنة التنظيمية للإعداد لمؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة" والذى يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، في مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وعقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا لمناقشة كافة التفاصيل، والتجهيزات التي سوف تشارك بها الوزارات والهيئات المعنية، حتى يخرج المؤتمر في أفضل صورة، ويحقق الغرض المنشود.

يأتي هذا المؤتمر في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما أن المؤتمر يحظى باهتمام أجهزة الدولة المصرية، ويسعى إلى مناقشة كل ما من شأنه تعزيز وترسخ قيم الهوية المصرية، وتحديدًا عند الأجيال الشابة، وسوف يناقش المؤتمر الجذور الراسخة للهوية المصرية، والتحديات التي تواجهها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والنمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر منذ أكثر من عام، وانتهت بالاجتماع الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الترتيبات الجارية للاستعداد لعقد المؤتمر، وذلك بحضور الدكتور/ عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء دكتور/ خالد فودة، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور/ أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات مكتبة الإسكندرية.

يقام المؤتمر بالتعاون بين كلِ من مكتبة الإسكندرية، ووزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية.. ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي موسع نهاية الأسبوع المقبل بحضور كل من اللواء دكتور/ خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور/ أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والوزراء المعنيين لإعلان التفاصيل النهائية للمؤتمر وجلساته وأسماء المشاركين فيه.

واستمرارًا للترتيبات المتصلة بعقد هذا المؤتمر الهام، عُقد الاجتماع التنظيمى برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور كل من: الأستاذ الدكتور/ أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ الدكتور/ أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد المهندس/ وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ عبد الله الشريف مساعد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور/ كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور/ محمود عيسى سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، والدكتور/ محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة.

ومن مكتبة الإسكندرية، حضر كل من اللواء الدكتور/أحمد الشربيني مستشار مدير المكتبة، والسادة رؤساء القطاعات: الدكتور/ محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، واللواء/ خالد السعيد رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية، والدكتورة/ مروة الوكيل؛ القائم بأعمال رئيس قطاع البحث الأكاديمي، والأستاذة/ هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور/ محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الإستراتيجية.