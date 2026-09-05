وزارة التموين تمد معرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. اعرف مواعيد العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس 2026 " المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، بالسلع الغذائية والمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية.

منتجات معرض أهلا مدارس الرئيسى بمدينة نصر 2026

ويستقبل المعرض المواطنين خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر، يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويشهد هذا العام تنوعًا في المنتجات والخدمات المقدمة، من خلال مشاركة نحو 168 عارضًا، على مساحة عرض تبلغ 3500 متر مربع، تشمل الملابس والأحذية والمستلزمات والحقائب المدرسية والمنتجات الجلدية، إلى جانب جناح للشركات التابعة لوزارة التموين، فضلًا عن تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم، ومشاركة شركات الحاسب الآلي والحلول التكنولوجية، بما يعزز من شمولية المعرض، ويدعم المنتج المحلي، ويوفر للمواطنين مختلف احتياجاتهم في مكان واحد وبأسعار تنافسية.