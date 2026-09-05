الرعاية الصحية: 316 منشأة صحية تابعة للهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منشآتها الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا تضم 316 منشأة صحية، تشمل 26 مستشفى ومجمعًا طبيًا و290 مركزًا ووحدة طب أسرة، بما يعكس حجم التوسع في البنية الصحية التابعة للهيئة، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها.

وأكدت الهيئة أن مراكز ووحدات طب الأسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية والوقائية والكشف المبكر والمتابعة، وتمتد خدمات الهيئة إلى المستشفيات والمجمعات الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية والخدمات التخصصية والمتقدمة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوزيع المتكامل للمنشآت الصحية يتيح تنظيم رحلة المواطن داخل المنظومة وفق احتياجاته الصحية، بدايةً من الرعاية الأولية، وصولًا إلى الخدمات التخصصية والدقيقة، بما يدعم سرعة الوصول إلى الخدمة المناسبة ويعزز كفاءة تقديم الرعاية الصحية.

وأكدت أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة تمثل أحد المقومات الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توزيع الخدمات على مستويات رعاية مترابطة، وتوفير بيئة صحية متكاملة تستوعب التوسع في أعداد المنتفعين، مع الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا تعريف المواطنين بمكونات المنظومة، ومنشآتها الصحية ومستويات الرعاية المختلفة، بما يعزز وعي المواطنين بحقوقهم وآليات الانتفاع بالخدمات، ويدعم تحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة.