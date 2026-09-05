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بيتيس يكسر كبرياء ريال مدريد

ألحق ريال بيتيس الخسارة الأولى بريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد مساء الجمعة في الجولة الرابعة من "الليغا". بيتيس يكسر كبرياء ريال مدريدألحق ريال بيتيس الخسارة الأولى بريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد مساء الجمعة في الجولة الرابعة من "الليغا". وخطف الايرلندي تروي باروت هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 81، فيما أهدر الفرنسي كيليان مبابي ضربة جزاء للريال في الدقيقة 90+ 4. وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، والذي سيكون بوسعه الابتعاد بالصدارة عبر مواجهته أمام مضيفه فالنسيا مساء الأحد، كما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضاً.

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