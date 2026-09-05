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الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي مزاعم وقوع حادث بصحراوي الإسكندرية

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الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي مزاعم وقوع حادث بصحراوي الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 01:21 صباحاً -  

كشفت وزارة الداخلية بالنسبة لخبر مدعوم بصور تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بوقوع حادث تصادم مروع بتاريخ اليوم 4 / الجارى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ووفاة عدد من الأشخاص نتيجة ذلك .

 

 

بالفحص تبين عدم صحة وقوع حادث بذات الطريق وأن الصور المتداولة مع الخبر قديمة سبق تداولها عدة مرات خلال الأعوام الماضية ، وقد أصدرت الجهات المعنية بيانات أوضحت فيها عدم وقوع الحادث المشار إليه .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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