الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي مزاعم وقوع حادث بصحراوي الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 01:21 صباحاً -

كشفت وزارة الداخلية بالنسبة لخبر مدعوم بصور تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بوقوع حادث تصادم مروع بتاريخ اليوم 4 / الجارى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ووفاة عدد من الأشخاص نتيجة ذلك .

بالفحص تبين عدم صحة وقوع حادث بذات الطريق وأن الصور المتداولة مع الخبر قديمة سبق تداولها عدة مرات خلال الأعوام الماضية ، وقد أصدرت الجهات المعنية بيانات أوضحت فيها عدم وقوع الحادث المشار إليه .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.