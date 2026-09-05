شتوتغارت يُسقط كولن برباعية

شتوتغارت يُسقط كولن برباعيةاستعاد فريق شتوتغارت توازنه وحقق انتصاره الأول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أمطر شباك ضيفه كولن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الثانية من "البوندسليغا".

وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم المغربي بلال الخنوس، الذي مهد طريق الانتصار لفريقه بافتتاحه باب التسجيل في الدقيقة 39. وواصل أصحاب الأرض ضغطهم ليضيف غريشا برومل الهدف الثاني في الدقيقة 60، تبعه البديل البوسني إيرميدين ديميروفيتش بالهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم يوشا فاغنومان الرباعية في الدقيقة 90. في المقابل، جاء هدف كولن الوحيد بنيران صديقة عبر رامون هندريكس الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار، تجاوز شتوتغارت كبوة البداية القاسية التي تعرض لها في الجولة الأولى بالخسارة أمام بايرن ميونخ 1-5، ليحصد أول ثلاث نقاط له، رافعا معنويات لاعبيه قبل استضافة فيكينغ النرويجي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. أما كولن، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط بعد أن مني بخسارته الأولى هذا الموسم.