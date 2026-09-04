الزمالك في استاد القاهرة.. جاهزية أخيرة قبل مواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 07:33 مساءً -

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على النزول إلى أرضية الملعب قبل انطلاق عمليات الإحماء من أجل تفقدها والاستعداد للمواجهة القارية المرتقبة.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد القاهرة. وشهدت المحاضرة شرح عدد من النقاط الفنية المرتبطة بخطة اللعب مع منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

ويلتقي الزمالك مع إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل استكمال مشواره في البطولة القارية خلال لقاء الإياب.