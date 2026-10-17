الرئيس السيسي: القوات المسلحة ليست كياناً منفصلاً أو مؤسسة معزولة عن المجتمع بل تتشكل من كل بيت مصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة دعم وإشادة لطلاب الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية خلال حفل تخرجهم، مؤكداً أن مسؤولية حماية الوطن هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وأوضح الرئيس خلال كلمته أن التجارب والدروس أثبتت أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها يتطلب وجود مؤسسات قوية وفي مقدمتها القوات المسلحة التي تمثل درع الوطن وسيفه. وأشار السيسي إلى أن القوات المسلحة ليست كياناً منفصلاً أو مؤسسة معزولة عن المجتمع، بل هي جزء أصيل من نسيج الشعب وتتشكل من كل بيت مصري.