محافظ شمال سيناء يوافق على تشغيل 5 سيارات ميني باص لخدمة أهالي مركز ومدينة الشيخ زويد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 04:29 مساءً -

وافق محاظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، على تشغيل عدد 5 ميكروباصات لخدمة أهالي مدينة الشيخ زويد والتجمعات السكنية التابعة لها، وتوفير وسائل مواصلات تربط التجمعات بالمدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم،

وأكد محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي وتلبية مطالبه ، والتخفيف من معاناته. مشيرا إلى أن خطوط السير: لسيارات الميني باص تشمل موقف الشيخ زويد – حي الجورة، موقف الشيخ زويد – قرية أبو طويلة – رفح الجديدة، حي الكوثر، ساحل البحر، وحي مدينة السلام (قرية الجورة).

وأوضح محافظ شمال سيناء إلى أن إحدى الشركات ستتحمل مصاريف التشغيل والتحصيل، فيما تتولى المحافظة تنظيم حركة السيارات، بما يساهم في توفير وسيلة انتقال مناسبة لأهالي الشيخ زويد والتجمعات المحيطة بها.

وكشف محافظ شمال سيناء عن موعد تشغيل سيارات الميني باص، ابتداءا من يوم الأحد القادم ،. بقا لمواعيد منتظمة على خطوط السير المحددة، لتوفير مواصلات منتظمة وأمنه للمواطنين لمركز ومدينة الشيخ زويد ،وتلبية احتياجاتهم الملحة في ظل عدم وجود سيارات اجرة داخلية " سيرفيس" او تاكسي.