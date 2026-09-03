منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا وديًا 4 أكتوبر على استاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، يوم 4 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المباراة ستقام في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في إطار تجهيز الفراعنة للاستحقاقات المقبلة، ومنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 خلال معسكر سبتمبر الجاري، حيث يلتقي أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه في جوبا، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.