وصول الرئيس الصيني إلى الاتحادية.. قمة مرتقبة مع السيسي لبحث تعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 12:45 مساءً -

وصل موكب الرئيس الصيني إلى قصر الاتحادية صباح اليوم الأربعاء تمهيدا لعقد مباحثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الصيني إلى مصر.

ومن المقرر أن تبحث القمة مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وبكين إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي القمة في ظل تطور العلاقات المصرية الصينية على مختلف المستويات وحرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما تتناول مباحثات الرئيسين عددا من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات المرتبطة بالملفات محل الاهتمام المشترك بما يعكس تنامي مستوى التنسيق والتشاور بين مصر والصين.

وتحظى العلاقات بين القاهرة وبكين بأهمية متزايدة في ضوء تنوع مجالات التعاون بين البلدين وتنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.