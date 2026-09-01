رسميًا .. تجديد عقد حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر حتى 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 10:33 مساءً - بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالموافقة على تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، عُقدت اليوم جلسة ودية شهدت تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، حتى عام 2030.

وجرت مراسم توقيع العقود خلال جلسة حضرها المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، إلى جانب حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري.

ويأتي تجديد التعاقد في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير الاستقرار الفني لمنتخب مصر، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة وفق الأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني.

مواعيد مباريات المنتخب

1ـ 25 سبتمبر 2026 (الساعة 10:00 مساءً) - ستاد القاهرة الدولي (الجولة الأولى).

2ـ جنوب السودان × مصر: 29 سبتمبر 2026 (الساعة 3:00 عصرًا) - في جوبا (الجولة الثانية).

3ـ الجولة الثالثة.. مصر × مالاوي: 9-17 نوفمبر 2026

4ـ الجولة الرابعة.. مالاوي × مصر: 9-17 نوفمبر 2026

5ـ الجولتين الخامسة والسادسة.. مصر × جنوب السودان/ أنجولا 22-30 مارس 2027

تفاصيل استضافة البطولة ونظام التأهل

تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات البطولة في حدث تاريخي يشهد تنظيم المسابقة في ثلاث دول لأول مرة، حيث تنطلق الفعاليات في 19 يونيو 2027 وتستمر حتى 17 يوليو من ذات العام. وتتضمن آلية التأهل تقسيم 48 منتخباً على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.