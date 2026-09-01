وزير الخارجية: نعتز بزيارة الرئيس الصينى إلى مصر.. وعلاقات تاريخية تربط البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، أننا نعتز بزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر، حيث سيصل والسيدة قرينته اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، وسيستقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بدر عبد العاطي: زيارة الرئيس الصيني لمصر مهمة

جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع كاراموكو جان ماري تراوري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو حول أهمية زيارة الرئيس الصيني إلى مصر.

وقال وزير الخارجية إن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية وإسلامية تعترف بدولة الصين الشعبية فى عام 1956، موضحا أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية مع الصين مثلما ترتبط بعلاقات تاريخية مع دول أخرى، ولديها شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ونعتز بها وأيضا شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والبرازيل، وكل ذلك يأتي في إطار سياسة الاتزان الاستراتيجي التي أرساها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانفتاح على جميع الأطراف الفاعلة.

ووصف الوزير، زيارة الرئيس الصيني بأنها "هامة" وهي الثانية له إلى مصر بعد تلك التي جرت في عام 2016، كما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من الزيارات إلى الصين للمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات دولية..مؤكدا أن العلاقات بين مصر والصين هي علاقات طيبة وصداقة لها جذور تاريخية.

مصر تتمسك بسياسة الاتزان الاستراتيجي

وشدد الوزير عبد العاطي على أننا نعتز أيضا بعلاقاتنا مع كافة الأطراف الفاعلة، ولدينا علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، وكل ذلك في إطار سياسة حكيمة ومتزنة يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعظيم المصلحة الوطنية المصرية والمكاسب الوطنية المصرية، باعتبار أن ذلك هو البوصلة الوحيدة التي تحكم توجهات السياسة الخارجية المصرية.