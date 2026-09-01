رئيس الوزراء يبحث مع رئيس "جونفارى إندستريز" الإسبانية فرص الاستثمار بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جون ريبيراس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جونفاري إندستريز" (Gonvarri Industries) الإسبانية، لبحث فرص إقامة استثمارات للشركة في مصر، ولا سيما في مجالات: صناعة السيارات والطاقة المتجددة والهياكل المعدنية، إلى جانب بحث إمكانية اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا لأنشطة الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحضر اللقاء كل من: المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وسيرجيو رومان، سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي اليكتريك"، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة "السويدي اليكتريك".

فى بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جونفاري إندستريز"، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على استكشاف فرص جديدة للتعاون مع الشركة وتعزيز وجودها في مصر، والاستفادة من خبراتها العالمية فى مجالات التصنيع وتحويل ومعالجة الصلب والألومنيوم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تمثل فرصة كبيرة أمام الشركة للتوسع ليس فقط في السوق المصرية، ولكن أيضًا في أسواق المنطقة والقارة الأفريقية، مؤكدًا ما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون، في ضوء خطط الدولة المصرية للتوسع بصورة كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال.

كما أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها الدولة لصناعة السيارات ومكوناتها، باعتبارها أحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مصنع رئيسي للشركة في مصر لإنتاج مكونات السيارات والمركبات، بما يدعم جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بمواصلة العمل والتنسيق مع الشركة لدراسة المشروعات المقترحة من الشركة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم ما يلزم من دعم وحوافز لتشجيع استثمارات الشركة في مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى الانتهاء من دراسة الخيارات المطروحة والتوصل إلى نموذج للتعاون والاستثمار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه سيتابع هذا الملف مع وزير الصناعة بصورة مباشرة.

وخلال اللقاء، أعرب جون ريبيراس عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا اهتمام شركة "جونفاري إندستريز" باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، والتعرف بصورة أعمق على إمكانات السوق والفرص المتاحة.

وأوضح أن الشركة تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا مهمة في حد ذاتها، وكذلك مركزًا إقليميًا محتملًا لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن هذا يمثل أحد الأسباب الرئيسية لزيارة وفد الشركة إلى مصر وبدء حوار معمق مع الحكومة والجهات المعنية.

واستعرض رئيس "جونفاري إندستريز" ملخصا عن الشركة، موضحًا أنها شركة عائلية إسبانية تأسست عام 1958، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 65 عامًا في مجال تحويل ومعالجة الصلب والألومنيوم، مع انتشار عالمي واسع وأنشطة متنوعة في عدد من الأسواق.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل أحد الركائز الرئيسية لأعمال الشركة، لافتًا إلى خبرتها في تصنيع العديد من المكونات والحلول المستخدمة في السيارات، وأن الشركة اتبعت على مدار تاريخها نموذجًا يقوم على النمو والتوسع بالقرب من عملائها والأسواق التي يعملون بها.

وأضاف أن الشركة تعمل كذلك في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهياكل المعدنية، والبنية التحتية، وأبراج نقل الكهرباء، وحلول التخزين والمستودعات واللوجستيات، وغيرها من المجالات الصناعية، مؤكدًا أن عددًا من هذه الأنشطة يمكن أن يمثل فرصًا واعدة للتوسع في مصر.

ولفت "ريبيراس" إلى أن الشركة تدرس عددًا من الفرص لإقامة أنشطة صناعية متكاملة ومكملة في مصر، مؤكدًا أهمية الموقع الجغرافي لمصر وإمكاناتها في خدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من مصر في دعم التوزيع والوصول إلى أسواق أخرى.

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أوضح رئيس الشركة أن "جونفاري" تمتلك خبرات واسعة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما في ذلك تصنيع هياكل ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا إمكانية التعاون مع مصر في هذا المجال في ضوء النمو المتزايد لسوق الطاقة النظيفة.

كما أشار إلى اهتمام الشركة بمجالات أخرى، من بينها حلول التخزين والمستودعات واللوجستيات وأبراج نقل الكهرباء، مؤكدًا أن تنوع محفظة أعمال الشركة يتيح فرصًا متعددة للتعاون مع السوق المصرية.

وأكد رئيس "جونفاري اندستريز"، أن الشركة تبحث حاليًا عددًا من النماذج والخيارات الاستثمارية الممكنة في مصر، بما في ذلك إقامة شراكات مع مستثمرين وشركاء صناعيين محليين، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة لمواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى النموذج الأنسب للاستثمار.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة أهمية الفرص المتاحة للتعاون مع شركة "جونفاري إندستريز"، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت فرص توطين عدد من منتجات الشركة وحلولها الصناعية في مصر.

وأوضح المهندس خالد هاشم، أن مجالات التعاون المطروحة تشمل عددًا من القطاعات، من بينها الأبراج والهياكل المعدنية ومواد البناء والطاقة المتجددة وحلول التخزين والمستودعات، بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية وخطط التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية.

وأشار الوزير، إلى أن السوق المصرية وما تشهده من توسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة توفر فرصًا كبيرة أمام الشركة، مؤكدًا أن وجودها في مصر يمكن أن يمثل قاعدة لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن الجانبين ناقشا عدة خيارات ونماذج للشراكة والاستثمار، وأن العمل جار على دراسة هذه الخيارات بصورة تفصيلية، تمهيدًا للتوصل إلى النموذج النهائي للتعاون خلال الأسابيع المقبلة.

فيما أكد السفير الإسباني لدى مصر عمق العلاقات المصرية–الإسبانية وتطورها المستمر، موضحًا أن زيارة رئيس شركة "جونفاري إندستريز" تمثل نموذجًا مهمًا لعمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإسبانية بمواصلة العمل مع مصر لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدراسة فرص الاستثمار والتوسع الصناعي لشركة "جونفاري إندستريز" في مصر، مع التركيز على قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والهياكل المعدنية وحلول التخزين واللوجستيات.