انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.. غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أنهت دار الإفتاء المصرية استعدادتها لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان:

«التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية» والذي ينطلق غدا الأربعاء.

وقد بدأت الوفود الدولية المشارِكة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في الوصول إلى القاهرة، استعدادًا لانطلاق أعمال المؤتمر يومَي 2 و3 سبتمبر 2026، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة نخبة من المفتين والوزراء والعلماء والقيادات الدينية والمفكرين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية".

الجلسة الافتتاحية تبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا ويمكنكم متابعة البث المباشر للجلسة الافتتاحية عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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