وكيل دينية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز جسور التعاون بين القاهرة وبكين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل مناسبة مهمة لتأكيد قوة العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال المحمدي، إن العلاقات بين مصر والصين لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فقط، وإنما تمتد إلى مجالات ثقافية وحضارية وتعليمية، وهو ما يمنح الشراكة بين البلدين طبيعة خاصة، ويتيح فرصًا أكبر لبناء جسور التواصل بين الشعبين.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية، أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمثل رصيدًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والآثار، إلى جانب المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الحوار بين الحضارتين المصرية والصينية يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة للتبادل الثقافي والمعرفي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستفادة من العلاقات المتميزة بين القيادتين في تطوير التعاون الشعبي، وزيادة التبادل بين المؤسسات التعليمية والثقافية، وتشجيع السياحة المتبادلة، بما يعزز معرفة كل شعب بتاريخ وثقافة الآخر.

وأضاف المحمدي، أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر ومكانتها الإقليمية، وما تمتلكه الصين من خبرات وقدرات تكنولوجية واستثمارية متقدمة.

وشدد على أن الزيارة المرتقبة يمكن أن تكون فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المصري الصيني، تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التفاهم بين البلدين، بما يخدم جهود التنمية والاستقرار ويؤسس لشراكة أكثر اتساعًا خلال السنوات المقبلة.