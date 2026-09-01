ضبط سائق ومرافقيه بعد إتلاف مطب صناعي والسير عكس الاتجاه بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل ومرافقيه بإتلاف مطب صناعي «شوكي» بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، بهدف السير بالسيارة عكس الاتجاه، بما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة سارية، بالإضافة إلى مرافقيه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 أغسطس الماضي، موضحين أن ذلك جاء بقصد اختصار الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.