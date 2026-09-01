ضبط (105) آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 02:41 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 105528 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1159 سائقًا، وتبين إيجابية 43 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 201 سائق، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.