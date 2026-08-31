صحيفة صينية: زيارة شي لمصر تعزز الشراكة مع دولة كبرى من الجنوب العالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 07:29 مساءً - ألقت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية الضوء على زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج المرتقبة إلى مصر، وقالت إنه يعود بعد عقد من الزمن حيث تعمل بكين على تعميق علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع القاهرة وتسعى إلى العمل بشكل أوثق مع العاصمة المصرية بشأن الأزمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي العلاقات مع مصر بأنها "في أفضل حالاتها في التاريخ" وقالت إن زيارة شي لمصر ستبني على التعاون السابق وستحدد اتجاه العلاقات المستقبلية. وتتزامن الزيارة مع الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية.

أول زيارة بعد يناير 2016

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها شي إلى مصر منذ يناير 2016، عندما ألقى كلمة أمام جامعة الدول العربية في القاهرة وشهد التوقيع على اتفاقيات تغطي البنية التحتية والطاقة والتمويل والتنمية الصناعية.

وزار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين ثماني مرات آخرها في مايو 2024.

وقال جون كالابريس، وهو زميل كبير غير مقيم في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن زيارة شي تقدم فوائد سياسية لكلا الجانبين. وأضاف كالابريس: "إن الزيارة توفر لبكين فرصة لإظهار شراكة دائمة وغير غربية مع دولة عربية وإفريقية ودولة كبرى من دول الجنوب العالمى ".

وتوقع كالابريس أن تعيد الحكومتان التأكيد على شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وربما الإعلان عن اتفاقيات بشأن التجارة والاستثمار والتعاون في إطار الحزام والطريق واستخدام اليوان في المعاملات الثنائية.