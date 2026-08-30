رئيس بلدية طرابزون: صفقة محمد صلاح رفعت طموحاتنا للفوز بالدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 01:37 مساءً - أشاد أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون التركية، بتعاقد نادي طرابزون سبور مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن انضمام نجم منتخب مصر إلى الفريق رفع سقف طموحات النادي، وعلى رأسها المنافسة على لقب الدوري التركي.

طرابزون سبور يتعاقد مع محمد صلاح

وكان طرابزون سبور قد نجح في التعاقد مع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين، حتى يونيو 2028.

وأكد جينتش، فى تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، أن صفقة محمد صلاح تتجاوز حدود كرة القدم، موضحًا أن انضمام لاعب بحجم قائد منتخب مصر إلى طرابزون يمثل مكسبًا رياضيًا واقتصاديًا وسياحيًا للمدينة.

وقال رئيس بلدية طرابزون، «التعاقد مع محمد صلاح أكثر من مجرد صفقة، فانتقال لاعب من هذا الطراز إلى طرابزون ومساهمته مع الفريق أمر مهم للغاية، ومن الناحية الرياضية يعد صلاح أحد أهم ركائز الفريق الحالية، وقد وضعنا الفوز بالدوري التركي هدفًا لنا».

وأضاف جينتش أن وجود محمد صلاح في طرابزون بدأ ينعكس بصورة إيجابية على المدينة، خاصة على المستوى السياحي، موضحًا: «انتقال محمد صلاح حقق فائدة لمدينة طرابزون، فمن الناحية السياحية بدأت الرحلات الجوية المباشرة من مصر إلى مدينتنا، ونأمل في تنظيم فعاليات ترويجية لطرابزون في القاهرة أو الإسكندرية خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «من الناحية الاجتماعية، مصر وتركيا دولتان وشعبان يجمعهما الدين نفسه، إلى جانب وجود تشابه كبير بينهما على المستوى الاجتماعي، ولذلك أعتقد أن انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سيساهم بشكل واضح في انتعاش السياحة».

ويعول طرابزون سبور على خبرات محمد صلاح وإمكاناته الكبيرة في قيادة الفريق للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تراهن فيه المدينة التركية على شعبية النجم المصري لتعزيز حضورها السياحي وجذب المزيد من الزوار القادمين من مصر.