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إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

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إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 02:33 مساءً - اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وتوصلت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام المتهم بمحاولة إظهار الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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