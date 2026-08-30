إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل (55) مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 02:33 مساءً - اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

واستخدم المتهم في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف غسل الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 55 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.