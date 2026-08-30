التعليم توقع بروتوكولًا مع «جوته» و«هوبر» لإتاحة كتاب اللغة الألمانية «Dabei» لطلاب البكالوريا المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 01:37 مساءً - شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد جوته ودار «هوبر» للنشر، بشأن تنظيم حقوق استغلال واستخدام الكتاب التعليمي «Dabei» للغة الألمانية، بمستوييه A1.1 وA1.2، إلى جانب المحتوى الرقمي المصاحب له من مواد صوتية ومرئية، وذلك لاستخدامه ضمن نظام شهادة البكالوريا المصرية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

ووقع البروتوكول الدكتور جبريل حميدة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والسيدة ليلي كوبلر، المدير الإقليمي لمعهد جوته، والسيدة سالي بندق، الممثل الإقليمي لدار هوبر للنشر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والسيدة ميلاني مولتمان ممثلة عن السفارة الألمانية.

وأكد محمد عبد اللطيف عمق الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا، خاصة في مجالي التعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الوزارة ومعهد جوته يعكس الثقة المتبادلة والانفتاح والتعاون المستمر، ويدعم جهود تطوير تدريس اللغة الألمانية في مصر.

وأوضح الوزير أن التعاون مع معهد جوته ودار «هوبر» يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال تعليم اللغة الألمانية، بما يتيح للطلاب المصريين فرصًا أفضل لاكتساب مهارات لغوية متقدمة، ويدعم قدرتهم على مواصلة تعليمهم والتأهل لمسارات أكاديمية ومهنية متنوعة.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يمثل البروتوكول نقطة انطلاق لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وأن يسهم في الارتقاء بجودة تعليم اللغة الألمانية وتعزيز استفادة الطلاب من الخبرات والشراكات الدولية.

من جانبه، أعرب الجانب الألماني عن سعادته بالمشاركة في توقيع البروتوكول، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المصري الألماني في مجال التعليم، ويعكس حرص البلدين على مواصلة العمل المشترك لتعزيز جودة تعليم اللغة الألمانية في مصر.

وثمّن الجانب الألماني التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدور الذي يقوم به معهد جوته ودار هوبر للنشر في دعم المشروع، إلى جانب الدعم المقدم من السفارة الألمانية بالقاهرة، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم التعاون في تحقيق أهدافه وأن يقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الألمانية في مجال التعليم.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير الموارد التعليمية المقدمة للطلاب، والاستفادة من المحتوى التعليمي الحديث والوسائط الرقمية في دعم العملية التعليمية ضمن نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وحضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والسيدة إيمان ياسين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.