ضبط (111) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 02:33 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111808 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1131 سائقًا، وتبين إيجابية 38 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 377 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 203 سائقين، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 6 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.