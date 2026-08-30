موقع أوروبي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس أهمية دورها المحورى فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 05:29 مساءً - اعتبر موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي أن زيارة الرئيس الصينى، شي جين بينج للقاهرة، تمثل دعما لدور مصر الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأكيدا على دورها المحورى.

وأضاف الموقع أن اختيار مصر يعكس فهم بكين لأهميتها الجيوسياسية كحلقة وصل رئيسية بين العالم العربي والقارة الأفريقية، والتزامها بمعالجة التداعيات الإقليمية. تُظهر الصين أيضاً استعدادها للتعاون مع شركائها الأفارقة والعرب لاحتواء الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط.

وإلى جانب خطة الصين المتوقعة لتوسيع تحالفاتها من خلال تعزيز تكامل مشاريعها التنموية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تهدف هذه الزيارة أيضاً إلى تنسيق المواقف المشتركة بشأن خفض التصعيد والحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط، ومناقشة النزاعات الإقليمية، لا سيما في أعقاب حربي غزة وإيران، بحسب الموقع.

وتتزامن زيارة الرئيس شي جين بينج إلى القاهرة مع الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وتحمل هذه الزيارة عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك أبعاد سياسية ودولية تتعلق بالتنسيق الصيني مع مصر بشأن قضايا الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات مرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة وتداعياته على الأمن البحري في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.

وتسعى بكين أيضاً إلى تعزيز توازنها الاستراتيجي وتأكيد حضورها الدبلوماسي كقوة دولية تدعم الحلول الدبلوماسية وتتعاون مع دول محورية مثل مصر لتحقيق الاستقرار. ويأتي ذلك عقب مشاركة الرئيس شي جين بينج في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

كما تحمل زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى القاهرة أبعاداً اقتصادية وتجارية عديدة، مثل توسيع الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين لتعميق التعاون. علاوة على ذلك، ستدعم الصين مشاريع البنية التحتية والطاقة في مصر من خلال تعزيز استثماراتها في القاهرة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة مثل مصانع توربينات الرياح، واتفاقيات النقل، والقطارات الكهربائية، بالإضافة إلى تمديد اتفاقيات مقايضة العملات بين البنكين المركزيين.

وتهدف الزيارة أيضاً إلى مناقشة ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العلاقات الصينية مع القاهرة.