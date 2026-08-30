بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 17.63 نقطة بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 8912.00 نقطة.

وتم تداول 336.5 مليون سهم عبر 23703 صفقات نقدية بقيمة 85.9 مليون دينار كويتي (نحو 278.1 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 86.87 نقطة بنسبة 0.95 في المئة، ليبلغ مستوى 9231.54 نقطة من خلال تداول 226.1 مليون سهم عبر 15630 صفقة نقدية بقيمة 44.3 مليون دينار (نحو 143.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 3.80 نقطة بنسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 9306.53 نقطة من خلال تداول 110.3 مليون سهم عبر 8073 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار (نحو 134.3 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 134.88 نقطة بنسبة بلغت 1.24 في المئة، ليبلغ مستوى 11001.08 نقطة من خلال تداول 136.5 مليون سهم عبر 8997 صفقة نقدية بقيمة 28.2 مليون دينار (نحو 91.3... مليون دولار).