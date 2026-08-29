وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 03:29 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم السبت ٢٩ أغسطس، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.

تناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، حيث اتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

كما بحث الوزيران الشواغل الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية معالجة مختلف مصادر التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والعمل على تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية.