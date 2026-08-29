الشعب يعبر التلال لربع نهائي الجمهورية
حجز فريق شعب حضرموت مقعده في ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد التغلب على مضيفه التلال 4-2، مساء الجمعة، على ملعب الحبيشي بعدن وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية مثيرة.
أنهى الشعب الشوط الأول متقدماً 3-1، بعدما افتتح منيف جسار التسجيل، قبل أن يدرك أبو بكر سالم التعادل للتلال. واستعاد الشعب تقدمه عبر وحيد الخياط، ثم أضاف عمر هديب الهدف الثالث.
وفي الشوط الثاني، عاد هديب ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، فيما قلص حسين أحمد الفارق للتلال، لتنتهي المباراة بفوز الشعب 4-2.
وسيواجه فريق شعب حضرموت في ربع النهائي الفائز من مواجهة أهلي عدن وسلام الغرفة.
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